Haberler » Spor » Galatasaray'ın galibiyeti Gaziantep'te coşkuyla kutlandı - Spor

Galatasaray'ın galibiyeti Gaziantep'te coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yılın ardından mağlup etmesi Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.

23.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:10Galatasaray'ın galibiyeti Gaziantep'te coşkuyla kutlandı
'ın 'yi deplasmanda 20 yılın ardından mağlup etmesi 'te coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorun ardından ezeli rakibini deplasmanda 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray'da galibiyet coşkusu yaşanıyor. Yurdun dört bir yanında zaferi kutlayan sarı-kırmızılılar, caddelerde ve sokaklarda şampiyonluk tezahüratları yaptı.

Gaziantep'te, Gaziantep Üniversitesi önünde toplanan binlerce Galatasaraylı taraftar meşalelerle ve bayraklarla galibiyeti doyasıya kutladı. Açıklamalarda bulunan bazı Galatasaraylı taraftarlar "Sabaha kadar buradayız" sloganları atarak, 20 yıl sonra gelen galibiyetin sevincini doyasıya yaşadıklarını vurguladı. Taraftarlar sezon sonunda bir kez daha şampiyon olacaklarını iddia ettiler. - GAZİANTEP

Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 23:45:56