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Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'ndeki dördüncü maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.

06.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:16 Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray, Real Madrid'e konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 24. dakikada penaltıdan Süleyman Luş, 55. dakikada penaltıdan Yunus Akgün, 86. dakikada Atalay Babacan ve 90. dakikada Işık Kaan Arslan'dan geldi.

GENÇ ASLANLARDAN ASKER SELAMI

Real Madrid'in gollerini 2. dakikada Ismael del Alamo ve 65. dakikada Miguel Gutierrezkaydetti. Galatasaray'da Yunus Akgün 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan Süleyman Luş'un golünden sonra futbolcular asker selamı verdi. Bu sonuçla Galatasaray gruptaki ilk puanlarını alırken Real Madrid ise 9 puanda kaldı.


Yunus Akgün, Real Madrid, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (6)
HASAN YAŞAR: a takımın tamamı ithal gençler yerli. . bu gençleri fatih terim görüyor mu acaba. .
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ZİYAA: Real Madrid''in yaşlıları da Galatasaray''ı kevgire çevirecek.
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ZİYANIN AMMCASI: Hadi sen küfür yemekten hoşlanıyorsun da, bizi bari karıştırma evladım
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PESİNUS: Bence sen git önce Bi kına yak ziyaaa
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R.BALCİ: TEBRİKLER GENÇLER. . .
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ADINIZI YAZIN: ASLANSINIZ SİZ ASLAN
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