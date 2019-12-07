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Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!

Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, Adem Büyük'ün ayağından 5. dakikada golü buldu ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı neticesinde pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.

07.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:45

Süper Lig'in 14. haftasındaki - Alanyaspor maçının 5. dakikasında Adem Büyük'ün golü VAR'dan döndü.

Ömer Bayram'ın sağ kanatta kazanılan serbest vuruştan ortasında Adem Büyük kafa vuruşuyla ağları sarstı ve hakem Halil Umut Meler de golü verdi. Ardından VAR odasında pozisyon incelendi ve Ömer Bayram'ın ortasını yaptığı anda Adem Büyük'ün ofsaytta olduğu belirtilerek gol iptal edildi.

Adem Büyük karardan memnun görünmezken, karşılaşma Alanyaspor'un endirekt vuruşu ile start aldı.

NOT: Görsel beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Adem Büyük, Spor


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