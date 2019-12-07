Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!

Süper Lig'in 14. haftasındaki Galatasaray - Alanyaspor maçının 5. dakikasında Adem Büyük'ün golü VAR'dan döndü.

Ömer Bayram'ın sağ kanatta kazanılan serbest vuruştan ortasında Adem Büyük kafa vuruşuyla ağları sarstı ve hakem Halil Umut Meler de golü verdi. Ardından VAR odasında pozisyon incelendi ve Ömer Bayram'ın ortasını yaptığı anda Adem Büyük'ün ofsaytta olduğu belirtilerek gol iptal edildi.

Adem Büyük karardan memnun görünmezken, karşılaşma Alanyaspor'un endirekt vuruşu ile start aldı.

NOT: Görsel beIN SPORTS'tan alınmıştır.