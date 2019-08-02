Galatasaray'ın göndermek istediği Mitroglou'ya sürpriz talip!

İtalyan basınından Galatasaray'la bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Yunan golcü Kostas Mitroglou için sürpriz bir iddia geldi.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu.

Nantes yönetiminin deneyimli santrforun bonservisini elinde bulunduran Olimpik Marsilya'ya yaptığı kiralama teklifinden olumlu yanıt aldığı öne sürüldü. Bununla birlikte söz konusu operasyonun gerçekleşebilmesi için oyuncunun Sarı Kırmızılılar'la olan kontratının feshedilmesi gerekiyor.

MITROGLOU'NUN MENAJERİ ÇIKAN HABERLERE KIZMIŞTI

Mitroglou'nun menajeri Panos Galariotis ise iki ay evvel verdiği bir demeçte yıldız isim hakkındaki transfer iddialarını net bir dille yalanlarken "Yazılanlar, aptallıktan ibaret. Kostas'ın Galatasaray'la 1 yıl daha kontratı var ve kendisi takımında mutlu." ifadelerini kullanmıştı.