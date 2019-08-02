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Galatasaray'ın göndermek istediği Mitroglou'ya sürpriz talip!

Galatasaray'ın 1 yıllık daha kiralık olarak sözleşmesi olan ve takımdan göndermeye çalıştığı Kostas Mitroglou için sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basınında çıkan habere göre Nantes, Yunan golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

02.08.2019 15:37
Galatasaray'ın göndermek istediği Mitroglou'ya sürpriz talip!

İtalyan basınından Galatasaray'la bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Yunan golcü Kostas Mitroglou için sürpriz bir iddia geldi.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu.

Nantes yönetiminin deneyimli santrforun bonservisini elinde bulunduran Olimpik Marsilya'ya yaptığı kiralama teklifinden olumlu yanıt aldığı öne sürüldü. Bununla birlikte söz konusu operasyonun gerçekleşebilmesi için oyuncunun Sarı Kırmızılılar'la olan kontratının feshedilmesi gerekiyor.

MITROGLOU'NUN MENAJERİ ÇIKAN HABERLERE KIZMIŞTI

Mitroglou'nun menajeri Panos Galariotis ise iki ay evvel verdiği bir demeçte yıldız isim hakkındaki transfer iddialarını net bir dille yalanlarken "Yazılanlar, aptallıktan ibaret. Kostas'ın Galatasaray'la 1 yıl daha kontratı var ve kendisi takımında mutlu." ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray, Nantes, Spor

YORUMLAR (7)
ALİ AGA: yaw he he
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ARAGOYO: NASIL MUTLU OLMASIN VER BANA O KADAR PARAYI MUTLU DA OLURUM MUTLU DA EDERİM.
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ASLAN: bi gitmedin yaf
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ULTRAKEDİ: yalan haber.
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KENAN: Keriz parası yemek iyidir
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