Galatasaray'ın Gözdesi Soriano Resmen Serbest Kaldı

Galatasaray
'ın transfer listesindeki oyunculardan olduğu iddia edilen İspanyol forvet Jonathan Soriano, 2 sezondur forma giydiği Bejing Guoan ile sözleşme uzatmadı.
Çin
ekibiyle kontratını yenilemeyen 33 yaşındaki Soriano, Instagram
hesabından taraftarlara da teşekkür etti.
2016/2017 sezonu devre arasında Red Bull Salzburg
'dan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Pekin
takımına giden Soriano şu an serbest konumda.
Soriano, Bejing Guoan'da toplam 36 maçta 31 gol kaydetti. (Fanatik)
Çin Halk Cumhuriyeti,Salzburg,Galatasaray
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:52