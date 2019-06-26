26.06.2019 21:11
Haberler » Spor » Haber

Galatasaray'ın gündemindeki Chicharito: Ayrılık kararı aldım

Galatasaray

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Chicharito, "Menajerim şu anda kulüp arıyor. Bir senelik daha sözleşmem var ama ben ve kulüp ayrılık kararı aldık." dedi.

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United 'da forma giyen Javier Hernandez (Chicharito), hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Galatasaray 'ın gündeminde yer alan 31 yaşındaki Meksikalı forvet, West Ham United ile ayrılık kararı aldıklarını ancak kulüp bulamaması halinde takımda kalacağını duyurdu.

GEÇEN SEZON 25 MAÇTA OYNADI

Transfer gündemiyle ilgili konuşan Hernandez, "Menajerim şu anda kulüp arıyor. Eğer herhangi bir fırsat olmazsa West Ham'da kalabilirim. Bir senelik daha sözleşmem var ama ben ve kulüp ayrılık kararı aldık" ifadelerini kullandı. Geçen sezon Premier Lig'de 25 maça çıkan Hernandez, 7 gol atıp 3 asist yaptı.

(Skor)

transfer , west ham united , ingiltere premier lig , galatasaray , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:11 Galatasaray'ın gündemindeki Chicharito: Ayrılık kararı aldım
21:09 Süleyman Atlı'dan bronz madalya
21:04 Türkiye, Avrupa Oyunları'nda madalya sayısını 5'e çıkardı
21:03 Selim Pilten: "Güzel bir sezon yaşayacağız"
20:36 Atıcılıkta Özgür Varlık, olimpiyat kotası aldı
20:19 Beşiktaş, Leonel Di Placido ile el sıkıştı
20:12 Süleyman Atlı'dan bronz madalya