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Galatasaray'ın gündemindeki Rodriguez'un menajeri konuştu: Transfer görüşmesine açığız

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, İtalyan devi Milan forması giyen Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmak istediği iddiası gündem yarattı. Futbolcunun menajeri Gianluca de Domenico konuyla ilgili açıklamasında "Biz transfer görüşmesine açığız" dedi.

29.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:04Galatasaray'ın gündemindeki Rodriguez'un menajeri konuştu: Transfer görüşmesine açığız

'la adı anılan Ricardo Rodriguez için menajeri Gianluca de Domenico'dan açıklama geldi. Radyospor'da Kazanı programında Özgür Sancar'ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca de Domenico şunları söyledi:

"BRUGGE MAÇINI YERİNDE İZLEDİM"

"Evet, Galatasaray'ın davetlisi olarak 'a geldiğim ve Brugge maçını izlediğim bilgisi doğru. Galatasaray'ın Club Brugge ile oynadığı maçı yerinde izledim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynadığını görmek istedim. Mükemmel bir stadı ve taraftarı var. Bunu görmek güzeldi. Üzüldüğüm bir şey var. O da Galatasaray'ın 1 puan alması. Galatasaray açısından iyi olmayan bir akşamdı. Onun dışındaki şeyler hoşuma gitti.

"HAKAN ÇALHANOĞLU REFERANS OLDU"

Ricardo Rodriguez'in 'ye ocak ayında gelme olasılığı var tabi. Türkiye'nin Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük kulüpleri var. Elbette Ricardo Rodriguez'in de Türkiye'ye karşı düşüncesi pozitif. 'da Hakan Çalhanoğlu, Rodriguez'e referans oldu. Hakan ona, "Türkiye'deki büyük kulüplerde oynayabilirsin" dedi. Bu önemli. Ricardo, Milan'da şu anda istediği süreyi alamıyor. Türkiye'ye de sıcak bakıyor ve elbette Türkiye'deki büyük kulübe transferi ister.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Türkiye'de Galatasaray'ın dışındaki diğer kulüplerin de büyüklüğünün farkındayız. Buna saygı duyuyoruz. Ayrıca Fatih Terim, Milan'da çalıştı. Milan ile İyi ilişkileri var. Ben Galatasaray'ın İstanbul'da oynadığı maçtaki atmosferini çok beğendim. Galatasaray'daki her futbolcu oynamayı ister. Bu önemli bir seçenek. Ama Galatasaray'ın benimle Rodriguez ile ilgili bir teması olmadı. Olursa değerlendireceğiz. Ocak ayında koşullar oluşursa elbette biz transfer görüşmesine açığız."


Galatasaray, İstanbul, Türkiye, Milan, Spor

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