08.06.2019 12:13
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Galatasaray'ın gündemindeki Ryan Babel'den Aslan paylaşımı!

Galatasaray'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Ryan Babel, sosyal medya hesabından Aslan fotoğrafı paylaştı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Ryan Babel sosyal medya hesabından Aslan fotoğrafı paylaştı.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a kiralanmıştı. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

İşte Ryan Babel'in paylaşımı:

(Vatan)

Galatasaray'ın gündemindeki Ryan Babel'den Aslan paylaşımı!
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