Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum

Galatasaray'ın ön protokol yaptığı iddia edilen Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, takımdan sezon sonunda ayrılacağını dile getirdi.

15.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:18

Transferin gözde ismi Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, kazandıkları Denizlispor maçının ardından takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a imza atması beklenen Mert, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Şu anda biz yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum ve bunun konuşulması lazım. Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Yandaş'ın Galatasaray'dan her sezon için 1.2 milyon euro ücret ödeme alacağı iddia edilmişti. Sarı Kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atması beklenen başarılı ismin Sarı Kırmızılı ekipten 500 bin euro da imza parası alması bekleniyor.

Galatasaray’ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Etiketler: Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Sivasspor, Denizli, Spor, Haber
Yorumlar (3)
GS: Sibas başkanı aynı zamanda fb kongre üyesi olan sn başkan gs ye giderlerse ayıp olur demiş:) sebep? Adamlar istediği yere gider. Fb eski yöneticisi (gb alanya taraftar fer. bşk) sn alanya başkanı da emre akbaba yı fb ye vermeye çalışmış ama gitmemişti.
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ADN: Geldikten sonra ikinci Tarik Camdal vakasi yasanmaz insallah
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ABDULLAH: Bence Emre KILINÇ alınmalı. Her yerde oynar. Ayrıca gelecek vaad ediyor. Mert Hakan''ın bundan ötesi olmaz. Maksimumu bu bence
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