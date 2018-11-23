23 Kasım 2018, 20:11
»»

Galatasaray'ın İlk 11'i Belli Oldu

Galatasaray

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Fernando ve Eren Derdiyok 11'de, Yuto Nagatomo ise yedeklerde maça başlayacak.

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Fernando ve Eren Derdiyok 11'de, Yuto Nagatomo ise yedeklerde maça başlayacak. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evindeki A. Konyaspor karşılaşmasının 11'i belli oldu. Cezalar ve sakat futbolcuların fazlalığından dolayı sarı-kırmızılılar Kayseri deplasmanındaki formatta yine sahaya çıkacak. Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı bugün yine yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Sakatlıktan dönen Fernando ile Eren Derdiyok 11 başlarken, Yuto Nagatomo ise yedeklerde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar; Muslera, Ozan, Maicon, Serdar Aziz, Mariano, Ömer, Fernando, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok 11'i ile 3 puan arayacak. Yedekler de ise İsmail, Linnes, Ahmet, Yuto Nagatomo, Celil, Muğdat ve Yunus Akgün şans bekleyecek.

(Oğuzhan Ort/İHA) Yuto Nagatomo,Eren Derdiyok,Galatasaray
23 Kasım 2018 Cuma 20:11