Galatasaray'ın İstediği Babel İçin Fenerbahçe Devreye Girdi

İngiliz medyası Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel için F.Bahçe'nin de devreye girdiğini yazdı. Fulham'da oynayan Babel'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

FENERBAHÇE DAHA İSTEKLİ

Haberde Fenerbahçe'nin Babel'in menajerine ciddi bir teklifle geldiği ve Sarı- Lacivertli kulübün bu transfer için çok istekli olduğu ifade edildi. Babel'in de Türkiye'ye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklar Fenerbahçe'nin teklifinin 2+1 yıllık olduğu ifade ediyorlar. Babel Beşiktaş'tan istediği kontratı alamadığı için devre arasında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu.

SON MAÇTA LİVERPOOL'A GOL ATTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da Babel'in gol ve asist özelliği olması dolayısıyla kendisini tercih ettiği, bu transfere onay verdiği öğrenildi. Babel geçtiğimiz hafta Liverpool filelerini havalandırmıştı.