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Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak istiyor.

02.01.2020 23:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:23

, devre arası transfer döneminde eksik bölgelere transfer yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Alanyaspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cisse'nin makul bir bonservis bedeli karşılığında ayrılmasına izin verebilir. Bilindiği üzere Cisse'yi, da istiyordu.

BU SEZON 12 GOLÜ BULUNUYOR

34 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor formasıyla bu sezon 15 maça çıkarken 12 kez ağları sarstı.

Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi!

Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (2)
GALA1905: Ne zaman girmedilerki futboldan anlasaydilar giderler kendileri futbolcu arayip bulurlardi iste futboldan cakmadiklari burdan belli.
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YIP: Galatasarayın istediği her oyuncu zaten fener ister kodunda var fenerin taklit yapmak. Ama inşallah sağ gösterir sol vurur Gs. Mehmet ekici transferi gibi ????
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