Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi!

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde eksik bölgelere transfer yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Alanyaspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cisse'nin makul bir bonservis bedeli karşılığında ayrılmasına izin verebilir. Bilindiği üzere Cisse'yi, Galatasaray da istiyordu.

BU SEZON 12 GOLÜ BULUNUYOR

34 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor formasıyla bu sezon 15 maça çıkarken 12 kez ağları sarstı.