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Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'in Sportif Direktörü Markus Krösche'den transferin bitmek üzere olduğuna yönelik resmi açıklama geldi.

31.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:23

İsmi bir süredir ile anılan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi için kulübü 'den resmi açıklama geldi.

"ANLAŞMAYA VARDIK"

Evrak işlemlerinin ardından transferin resmiyete döküleceğini vurgulayan Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, "Galatasaray ile Saracchi için anlaşmaya vardık. Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha imzalanmasını bekliyoruz" dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Galatasaray, Uruguaylı sol beki 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonun bulunmadığı belirtildi.

Marcelo Saracchi

MARCELO SARACCHİ KİMDİR?

Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pintos olan Uruguay'lı oyuncu, 23 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 2015 yılında ülkesinin ekiplerinden Danubio'da başlayan Saracchi, 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında River Plate'e transfer oldu.

River Plate'teki müthiş performansı sonrası 2018 yazında 12 milyon Euro'ya Alman ekibine transfer olan 21 yaşındaki sol bek, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi.

1. 72 boyunda olan Saracchi, sol açıkta da forma giyebiliyor. Alman ekibinde Halstenberg'den formayı kapamayan genç yetenek, bu sezon 7 maçta forma giyerken 1 de gol kaydetti. Leipzig ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi'nin piyasa değeri ise 10 milyon euro.

Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı

Galatasaray, Leipzig, Spor


HABER YORUMLARI (9)
CÜNEYT ALADAĞ: terim yine şampiyon yapacak takımı arda da yuvaya dönüyor şampiyon yine cımbom mutlu yıllar türkiye
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ÇİN ALİ: He de gitsin
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HEE: iyi tamam güzel
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ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: Hepinize mutlu umutlu yıllar
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RASİN BALKAN: Onceki aldiklariniz gs yi uçurdu ya buda uçurur gs yi
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