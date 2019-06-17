Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı

Kopenhag takımında forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Robert Skov, bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Yıldız isim, ülkesi Danimarka'nın Avrupa U-21 Futbol Şampiyonası'nda Almanya ile B Grubu'nda oynayacağı açılış maçı öncesinde Türkiye'ye geleceğine yönelik iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"GÜZEL BİR TECRÜBE OLACAKTIR"

Ekstra Bladet gazetesine konuşan Skov, "Türkiye'ye transfer olacağıma yönelik haberler hiçbir şekilde doğru değil. Her şeyden önce içinde bulunduğumuz durumda başka bir ülkeye gitmenin çok zor olacağını düşünüyorum. Başka bir kulübe transfer olmak elbette güzel bir tecrübe olacaktır. Ancak şu an için böyle bir önceliğim yok." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)