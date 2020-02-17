Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı: Hedefim Avrupa'da oynamak

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Genç futbolcu da konuyla ilgili yakın çevresine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİM AVRUPA'DA OYNAMAK"

Lig Radyo'nun haberine göre Kapı, "Amacım kontrat, para ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. İlerleme ihtimali görmüyorum bu ortamda. Hedefim Avrupa 'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur! Ayrıca Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen tweetlerin atıldığı dönemde yaşım 10" dedi.