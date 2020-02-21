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Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı

Yeni sözleşme imzalamadığı gerekçesiyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı ile Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı. Eğer Mustafa Kapı 18 yaşını doldurduktan sonra yurt dışında bir kulübe transfer olursa, Galatasaray 360 bin euro yetiştirme bedeli kazanacak.

21.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:18

Denizlispor alt yapısından yetiştikten sonra scoutlarını ilgisini çeken ve 2014 yılında Florya'nın yolunu tutan Mustafa Kapı'nın yeni sözleşmeye imza atmaması camiada şaşkınlıkla karşılandı.

Galatasaray haricinde Türkiye U19, U21 takımlarında da top koşturan ve yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Mustafa Kapı için her ne kadar Barcelona iddiaları ortaya atılsa da aslında bu haberleri doğru olmadığı, genç futbolcunun menajeri aracılığıyla Fortuna Sittard'la görüşme yaptığı belirtildi.

BİR KEZ DAHA MASAYA OTURULACAK

Yeni bir temsilciyle anlaşan ve menajerinin verdiği direktiflere göre hareket eden 17 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı yönetimin uzattığı uzun soluklu kontratı bu yüzden geri çevirdiği kaydedilirken, Galatasaray'ın önümüzdeki hafta bir kez daha Mustafa Kapı'yla masaya oturacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İDDİASI

Star Gazetesi'nin haberine göre; 'a yakın olan menajerin oyuncuyu siyah beyazlı kulübe götürme ihtimalini göz önünde bulunduran Abdurrahim Albayrak'ın Mustafa Kapı'nın ailesiyle de bir araya geleceği anlaşılırken, bazı kaynaklara göre Mustafa'nın 'yle de görüştüğü iddiası Galatasaray cephesinde hareketliliğe yol açtı.

Mustafa Kapı henüz 14 yaşındayken 2016 yılında Jan Olde Riekerink döneminde A takım idmanlarına alınmıştı.

GALATASARAY 360 BİN EURO KAZANACAK

Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmen ayrılmak için 8 Ağustos'u bekliyor.

Bu tarihte 18 yaşından gün alacak Kapı, istediği kulübe gitme hakkını kazanacak. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 2002 doğumlu yıldız adayını transfer etmek isteyen yabancı kulüpler, Galatasaray'a 360 bin euro yetiştirme bedeli ödemek zorunda.

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Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (7)
SS:bence alt yapıları kapatsınlar zaten zar zor adam çıkıyor onları da futbola küstürüyorsunuz. En iyisi 100 yıldır yaptıgınız gibi yurt dışından emekliliği yaklaşmış oyunculara milyon euroları verin biz böyle rahatız.
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TOSUNPAŞA:GALATASARAY RUHU TAŞIMAYAN NEREYE GİDERSE GİTSİN ÇOKDA LAZIM DEĞİL
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HE:360 bin euro mu tam tamına 360 bin euro muu neyle yetiştirmişler balla mı kuş sütüyle mi
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ÇOBAN UNİTED:HE KOŞSANA KOYUNLARIN KAÇIYOR. . . . . DÜDÜĞÜNÜ DE ALMAYI UNUTMA
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BAS GİT TRABZONA GÖSTER KENDİNİ:aklı varsa trabzonspora gider zamanla orada forma şansı bulur. türkiyede alt yapıdan gençlere en çok fırsat veren takımlardan ne de olsa
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EMO İLHO:yazık verilen emeklere
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GELİŞİMSELLİK:bu çocuğu harcamayın ya oynatın geliştirin ya da açın önünü gitsin yurt dışına bi merih demiral olsun
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