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Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'dan açıklama Açıklaması

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

24.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:10
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'dan açıklama Açıklaması
Galatasaray 'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.
Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın korku ve şüphe dolu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"9 yıldır Türkiye 'de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep ikinci ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın, hükümetin, Sağlık Bakanı'nın ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım sizlerle. Sabırlı olalım ve evde kalalım. Sizleri çok seviyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler : Fernando Muslera, Galatasaray, Türkiye, Spor

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