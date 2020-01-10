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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın, Süper Lig'de ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.

10.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:34Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
'ın, Süper Lig'de ikinci devre hazırlıkları kapsamında 'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim tarafından belirlenen 26 kişilik kadroya ağır enfeksiyon geçiren yeni transfer Henry Onyekuru dahil edilmedi.
Antalya'ya giden kafilede takımdan ayrılacağı iddia edilen ve 'da bulunan Ryan Babel de yer almadı.
Belek Turizm Merkezi'nde 14 Ocak Salı gününe kadar kamp yapacak sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'la bugün, Adana Demirspor'la ise yarın hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı için 14 Ocak Salı günü Antalya'dan Rize'ye gidecek.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.

Galatasaray, Hollanda, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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