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Galatasaray'ın kamp kadrosunda Onyekuru ve Nzonzi yer almadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya kampının kadrosunu açıkladı. Galatasaray'da kadro dışı olan Steven Nzonzi'nin yanı sıra, gribal enfeksiyon geçiren Henry Onyekuru da Antalya'ya götürülmedi.

10.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:29

, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında çalışmalarını 'da sürdürecek.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in kamp kadrosu belli oldu. Terim, kadro dışı durumda olan Steven Nzonzi'yi Antalya'ya götürmedi. Ayrıca ağır enfeksiyon geçiren Henry Onyekuru da kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Belek'te yapacağı kampın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.

GALATASARAY'IN MAÇ PROGRAMI

Antalya'da oynayacağı iki hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray, bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak. Kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği tesislerdeki mücadele, saat 16.00'dan itibaren Galatasaray TV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray, ikinci hazırlık maçını ise TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a karşı oynayacak. Sueno Hotels Golf Belek'teki müsabaka, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

KAMP SONRASI ROTA RİZE

Antalya'daki kamp hazırlıkları sonrası Salı günü Trabzon'a uçacak olan Galatasaray, ardından karayoluyla Rize'ye geçerek Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Rizespor ile 15 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı maç için Rize'de kampa girecek.

Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönerek Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda konuk edeceği maçın hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda Onyekuru ve Nzonzi yer almadı

Henry Onyekuru, Galatasaray, Fatih Terim, Antalya, Spor


HABER YORUMLARI (3)
SDSAD:Nzonzinn geri alınması lazım bence onyekuru ile iyi iş yapar güzel oynatır geriye dönük degilde ileri oynarız hep
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GADDAR:teixera ne alaka :))))))
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MDK:Marcao yani ;)
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