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Galatasaray'ın konuğu Daçka

Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında yarın Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

08.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:56 Galatasaray'ın konuğu Daçka
, ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında yarın 'yı ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 17.30'da Sinan Erdem Salonu'nda Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 7. sırada yer alırken, Daçka ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla beşinci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda iki takım da birer galibiyet almıştı.

Eurocup'ta iki takım da kazanamadı

İki takım bu hafta Eurocup'ta istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, Dolomiti Energia Trento'ya sahasında 81-76 mağlup olurken, Darüşşafaka da Cedevita Olimpija Ljubljana'ya 76-72'lik skorla yenildi.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Galatasaray 78.1 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Darüşşafaka ise 80.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-kırmızılılarda Tai Webster 15.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, yeşil-siyahlılarda ise Bonzie Colson 12.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil ve Ahmet Tatlıcı üçlüsü yönetecek. - İSTANBUL

Sinan Erdem, Darüşşafaka, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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