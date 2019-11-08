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Galatasaray'ın konuğu Daçka

Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında yarın Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

08.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:10 Galatasaray'ın konuğu Daçka
, ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında yarın 'yı ağırlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 17.30'da Sinan Erdem Salonu'nda Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 7. sırada yer alırken, Daçka ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla beşinci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda iki takım da birer galibiyet almıştı.
EUROCUP'TA İKİ TAKIM DA KAZANAMADI
İki takım bu hafta Eurocup'ta istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, Dolomiti Energia Trento'ya sahasında 81-76 mağlup olurken, Darüşşafaka da Cedevita Olimpija Ljubljana'ya 76-72'lik skorla yenildi.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Galatasaray 78.1 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Darüşşafaka ise 80.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-kırmızılılarda Tai Webster 15.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, yeşil-siyahlılarda ise Bonzie Colson 12.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.
Karşılaşmayı Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil ve Ahmet Tatlıcı üçlüsü yönetecek.
(İHA)

Sinan Erdem, Darüşşafaka, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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