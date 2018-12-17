17 Aralık 2018, 09:02
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Galatasaray'ın Konuğu Keçiörengücü

Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Eşleşmede Ankara'da yapılan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak 16 turuna yükselmeye çalışacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımın, karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu,Türkiye Kupası,Galatasaray
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:02



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