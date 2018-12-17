Galatasaray'ın Konuğu Keçiörengücü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk edecek.<br><br>Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.<br><br>Eşleşmede Ankara'da yapılan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak 16 turuna yükselmeye çalışacak.<br><br>Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek.<br><br>Sarı-kırmızılı takımın, karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.