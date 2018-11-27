Galatasaray'ın L.moskova Maçı Kadrosu Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova
ile karşılaşacak olan Galatasaray
'ın kadrosu belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında yarın TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Moskova'ya bugün gidecek olan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da belli oldu.
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
" Fernando Muslera
, Mariano Ferreira, Maicon
Roque, Serdar Aziz
, Ahmet Çalık
, Garry Rodrigues
, Selçuk İnan
, Eren Derdiyok
, İsmail Çipe, Martin Linnes
, Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Ömer Bayram
, Henry Onyekuru
, Fernando Reges
, Yunus Akgün
, Ozan Kabak
, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo
, Muğdat Çelik
, Sofiane Feghouli." - İSTANBUL
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