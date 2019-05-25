Galatasaray'ın lig şampiyonluğu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray
, son hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor
'a 4-3 yenildi.
Sarı-kırmızılı takım sezonu, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 69 puanla zirvede tamamladı.
Galatasaray, üç puanlı sistemde 18 ekiple mücadele edilen ligde en az puanla şampiyonluk yaşayan takım olarak kayıtlara geçti.
Bu sistemde daha önce en az puanla şampiyonluk kazanan takım, 2006-2007 sezonunda 70 puan toplayan Fenerbahçe
olmuştu.
Süper Lig'de üç puanlı sistemde 18 takımla oynanan sezonlarda şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:
|1989-90
|Beşiktaş
|34
|23
| 6
|5
|77
|20
|75
|1994-95
|Beşiktaş
|34
|24
| 7
|3
|80
|26
|79
|1995-96
|Fenerbahçe
|34
|26
| 6
|2
|68
|19
|84
|1996-97
|Galatasaray
|34
|25
| 7
|2
|90
|30
|82
|1997-98
|Galatasaray
|34
|23
| 6
|5
|86
|43
|75
|1998-99
|Galatasaray
|34
|23
| 9
|2
|85
|30
|78
|1999-00
|Galatasaray
|34
|24
| 7
|3
|77
|23
|79
|2000-01
|Fenerbahçe
|34
|24
| 4
|6
|82
|39
|76
|2001-02
|Galatasaray
|34
|24
| 6
|4
|75
|31
|78
|2002-03
|Beşiktaş
|34
|26
| 7
|1
|63
|21
|85
|2003-04
|Fenerbahçe
|34
|23
| 7
|4
|82
|41
|76
|2004-05
|Fenerbahçe
|34
|26
| 2
|6
|77
|24
|80
|2005-06
|Galatasaray
|34
|26
| 5
|3
|82
|34
|83
|2006-07
|Fenerbahçe
|34
|20
|10
|4
|65
|31
|70
|2007-08
|Galatasaray
|34
|24
| 7
|3
|64
|23
|79
|2008-09
|Beşiktaş
|34
|21
| 8
|5
|60
|30
|71
|2009-10
|Bursaspor
|34
|23
| 6
|5
|65
|26
|75
|2010-11
|Fenerbahçe
|34
|26
| 4
|4
|84
|34
|82
|2011-12
|Galatasaray
|40
|25
|11
|4
|78
|30
|86
|2012-13
|Galatasaray
|34
|21
| 8
|5
|66
|35
|71
|2013-14
|Fenerbahçe
|34
|23
| 5
|6
|74
|33
|74
|2014-15
|Galatasaray
|34
|24
| 5
|5
|60
|35
|77
|2015-16
|Beşiktaş
|34
|25
| 4
|5
|75
|35
|79
|2016-17
|Beşiktaş
|34
|23
| 8
|3
|73
|30
|77
|2017-18
|Galatasaray
|34
| 24
| 3
| 7
| 75
| 33
|75
|2018-19
|Galatasaray
|34
| 20
| 9
| 5
| 72
| 36
|69
Not: 2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.
Sivasspor
, Galatasaray
, Spor
Kaynak: AA