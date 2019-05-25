25.05.2019 15:34
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Galatasaray'ın lig şampiyonluğu

Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, son hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-3 yenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, son hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-3 yenildi.
Sarı-kırmızılı takım sezonu, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 69 puanla zirvede tamamladı.
Galatasaray, üç puanlı sistemde 18 ekiple mücadele edilen ligde en az puanla şampiyonluk yaşayan takım olarak kayıtlara geçti.
Bu sistemde daha önce en az puanla şampiyonluk kazanan takım, 2006-2007 sezonunda 70 puan toplayan Fenerbahçe olmuştu.
Süper Lig'de üç puanlı sistemde 18 takımla oynanan sezonlarda şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:
1989-90Beşiktaş3423 65772075
1994-95Beşiktaş3424 73802679
1995-96Fenerbahçe3426 62681984
1996-97Galatasaray3425 72903082
1997-98Galatasaray3423 65864375
1998-99Galatasaray3423 92853078
1999-00Galatasaray3424 73772379
2000-01Fenerbahçe3424 46823976
2001-02Galatasaray3424 64753178
2002-03Beşiktaş3426 71632185
2003-04Fenerbahçe3423 74824176
2004-05Fenerbahçe3426 26772480
2005-06Galatasaray3426 53823483
2006-07Fenerbahçe3420104653170
2007-08Galatasaray3424 73642379
2008-09Beşiktaş3421 85603071
2009-10Bursaspor3423 65652675
2010-11Fenerbahçe3426 44843482
2011-12Galatasaray4025114783086
2012-13Galatasaray3421 85663571
2013-14Fenerbahçe3423 56743374
2014-15Galatasaray3424 55603577
2015-16 Beşiktaş 34 25 4 575 35 79
2016-17 Beşiktaş 3423 837330 77
2017-18Galatasaray 34 24 3 7 75 3375
2018-19Galatasaray 34 20 9 5 72 3669
Not: 2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. Sivasspor, Galatasaray, Spor
Kaynak: AA


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