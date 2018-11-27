27 Kasım 2018, 13:08
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Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kafile Rusya'ya uçtu.



Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray yarın kritik maçta Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım Rusya'ya uçtu.

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yolculuk öncesinde ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Albayrak, "Lokomotiv Moskova maçı hem bizim için, hem de Türk futbolu için çok önemli. Kazanmaya gidiyoruz. Türkiye'de cezalı olan futbolcularımız oynayacaklardır. Yine eksiklerimiz, sakatlarımız var. Ama Allah'ın izniyle Türkiye'ye iyi bir skorla döneceğimize bütün kalbimle inanıyorum. Yarın akşam bu güzel maçın galibi biz olur, Türkiye'ye galibiyetle döner ve yolumuza devam ederiz" diye konuştu. 

İşte G.Saray'ın Lokomotiv Moskova kadrosu:  


Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Rodrigues, Selçuk, Eren, İsmail, Linnes, Donk, Ndiaye, Ömer Bayram, Onyekuru, Fernando, Yunus, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Nagatomo, Muğdat, Feghouli Rusya Federasyonu,Galatasaray,Lokomotiv Moskova

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