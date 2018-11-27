Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova Kadrosu Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray
yarın kritik maçta Lokomotiv Moskova
ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım Rusya
'ya uçtu.
Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak
, yolculuk öncesinde ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Albayrak, "Lokomotiv Moskova maçı hem bizim için, hem de Türk futbolu için çok önemli. Kazanmaya gidiyoruz. Türkiye
'de cezalı olan futbolcularımız oynayacaklardır. Yine eksiklerimiz, sakatlarımız var. Ama Allah'ın izniyle Türkiye'ye iyi bir skorla döneceğimize bütün kalbimle inanıyorum. Yarın akşam bu güzel maçın galibi biz olur, Türkiye'ye galibiyetle döner ve yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
Muslera
İşte G.Saray
'ın Lokomotiv Moskova kadrosu:
, Mariano, Maicon
, Serdar Aziz
, Ahmet Çalık
, Rodrigues, Selçuk
, Eren, İsmail, Linnes, Donk, Ndiaye, Ömer Bayram
, Onyekuru, Fernando, Yunus, Ozan Kabak
, Celil Yüksel, Nagatomo, Muğdat, Feghouli
Rusya Federasyonu,Galatasaray,Lokomotiv Moskova