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Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!

Galatasaray Kulübü, önümüzdeki sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon euroya çekme kararı aldı. Ancak senelik 18 milyon lira alan Teknik Direktör Fatih Terim bu karardan muaf tutuldu.

09.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:02

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan finansal krizin etkilerini azaltmayı hedefleyen Galatasaray yönetiminin aldığı radikal kararlardan biri, gelecek sezon futbol takımındaki maaş limitini 1.5 milyon euroya çekmek olmuştu. Fanatik'ten Merin Karabaş'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, mevcut kadroda yüksek maaş alan isimlerle yolları ayırıp bundan sonraki transferlerde veya kontrat görüşmelerinde yeni limiti göz önünde bulundurarak teklif yapacak. İndirim kararına sıcak bakmayan oyunculara kulüp tarafından herhangi bir baskı kurulmayacak. Ayrıca teknik heyet için de yönetimin bir tasarrufunun bulunmadığı öğrenildi.

2.5 MİLYON EUROYA TEKABÜL EDİYOR

Senelik 18 milyon Türk Lirası karşılığında 2+3 yıllık mukaveleye imza atan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı, bugünkü döviz kuruyla yaklaşık 2.5 milyon euro yapıyor. 66 yaşındaki çalıştırıcının mukavelesindeki ilk iki yıllık süre önümüzdeki sezon sonunda bitecek. Tarafların daha sonra opsiyon maddesini görüşmek üzere masaya oturması gerekiyor. Sürecin ne şekilde devam edeceği ise büyük merak konusu. Sarı-kırmızılılar, bir an önce salgının sona ermesini ve şampiyonluk yarışının kaldığı yerden sürmesini bekliyor.

Galatasaray’ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim’i kapsamıyor!
Etiketler: Koronavirüs, Fatih Terim, Galatasaray, Futbol, Spor
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Yorumlar (1)
POLAT:Muaf çok tuhaf
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