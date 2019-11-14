Galatasaray'ın mahkemesi ertelendi

Galatasaray Spor Kulübü'nün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın davasıyla ilgili kararını verdi. Duruşma 21 Şubat 2020 saat 10:00'a ertelendi.

Sarı-kırmızılı yönetimin tedbir kararı sürerken, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.

"PUSU KURMAYIZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, konu hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Hukuki olarak baktığımızda bu belirsizliği gidermek için ben ve Kaan (Kançal) kardeşimiz müdahil olduk. Daha önce alınmış 7 yürütmeyi durdurma kararı var. İdari ibranın hükümsüzlüğüne dair karar var. Hukuki süreç bitmeden, sadece iki kişi hakkında alınmış kararı göz önünde tutup, diğer 7 kararı dikkate almamak hukuken yanlış. Bazı arkadaşlarımız seçime girmemizi istemiyor. Eşit şartlarda düello ederiz, pusu kurmayız. Mustafa Cengiz olmadan seçim istiyorlar. Buna da 'peki' derim ama taraftarlarıma laf anlatamam. O yüzden mücadele ediyorum. Ben mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim." ifadelerini kullanmıştı.