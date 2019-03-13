Galatasaray'ın Mart Ayı Divanı Başladı

Galatasaray
Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret
Salonu'nda yapılan toplantı geçtiğimiz ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündem maddelerini okuması ile devam eden toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro hazır bulundu.
Divan toplantısında ayrıca eski başkanlardan Faruk Süren
ile Alp Yalman
da yer aldı. - İSTANBUL
Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor
Kaynak: İHA