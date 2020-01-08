Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Galatasaray , Roma 'da forma giyen Mert Çetin'i kiralamak isterken olumsuz yanıt alsa da vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor. Fonseca, Mert'in stoper bölgesinde hamle oyuncusu olarak kullanmak istediğini belirtip gidişine onay vermemişti. Ancak 23 yaşındaki genç stoper bu sezon 4 maçta sadece 214 dakika şans bulabildi. Ayrıca son oynanan Torino maçında da kenarda kalınca Galatasaray bir kez daha devreye girdi ve Roma'ya yeni bir teklif iletildi. 1.5 yıllık kiralama ücretini 750 bin euroya çıkardı.

ROMA'NIN YANITI BEKLENİYOR

Son bir kez daha şansını deneyen Cimbom yeni bir formül de ekledi. Sarı kırmızılılar, Mert için oynama ve gelişim garantisi verdi. Galatasaray, futbolcuyu sürekli oynatacağını belirterek Mert'in önümüzdeki sezon için gelişme göstereceğini iletti. Futbolcuya da 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Galatasaray forması ile görev alıp milli takımdaki yerini garantileyeceği ve bu önemli turnuvaya daha formda, hazır olacağı aktarıldı. Şimdi gelecek yanıt bekleniyor. Yine olumsuz olursa rota yine Murillo'ya dönecek.

67 MAÇTA 2 GOL ATTI

Galatasaray'ın Mert Çetin'i istemesinin iki nedeni var. Cimbom, zaten dolu olan yabancı kontenjanını daha çok doldurmak istemiyor. Christian Luyindama'nın sezon sonu dönecek olması nedeniyle de büyük bir bütçe ayırmak doğru bulunmuyor. Roma'nın 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Mert Çetin bugüne kadar 67 maça çıktı, 2 de gol attı.

(Sabah)