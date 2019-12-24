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Galatasaray'ın Millen Baars'ı kadrosuna katacağı iddia edildi

Galatasaraylı yöneticilerin, Manchester United'la sezon başında yollarını ayıran 19 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Millen Baars ile görüştüğü ve genç oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.

24.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:32

Kadroyu gençleştirme operasyonu doğrultusunda geniş çaplı bir oyuncu havuzunda girişimlerde bulunan 'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

Sarı-kırmızılıların, sezon başında Manchester United'la yollarını ayıran ve boşta kalan 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Millen Baars ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Hatta genç oyuncunun menajerinin 'a geldiği iddia ediliyor.

Ajax altyapısında yetişip Manchester United'a transfer olan ve burada alt yaş kategorilerinde forma giyen Surinam asıllı Baars, 1.86'lık boyu, güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çekiyor.

(Star)

Galatasaray'ın Millen Baars'ı kadrosuna katacağı iddia edildi

Manchester United, Galatasaray, İstanbul, Spor


HABER YORUMLARI (1)
KASTAMONULU: Fatih TERİM her gelişinde yaptığı gibi her sezon bi dolu futbolcuyu gönderip yenilerini alarak kulübü iflas noktasına getiriyor. CANAYDIN zamanında yaptığı hataları tekrarlıyor. Geçen 2 sezon şampiyon olan takımı dağıtmanın ne alemi vardı da dağıttın be hoca. Sanki şimdi yeni aldıkların kulübü ne duruma düşürdü bi bak.
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