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Galatasaray'ın milli voleybolcusu Burak Mert'ten çeyrek final yorumu

Erkekler Voleybol CEV Kupası'nda Romanya temsilcisi C.S.M. Arcada Galati'yi mağlup ederek çeyrek finale çıkan Galatasaray HDI Sigorta'da Burak Mert galibiyeti yorumladı.

13.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:44Galatasaray'ın milli voleybolcusu Burak Mert'ten çeyrek final yorumu
Erkekler Voleybol CEV Kupası'nda temsilcisi C.S.M. Arcada Galati'yi mağlup ederek çeyrek finale çıkan HDI Sigorta'da Burak Mert galibiyeti yorumladı.

'daki ilk maçı 3-0 kazanmış olmanın verdiği avantajla Romanya'daki müsabakaya başladıklarını aktaran milli libero, "2 set almamızın yeterli olacağı karşılaşmaya iyi başlayamadık ve 2-0 geriye düştük. Ancak daha sonra toparlanarak durumu 2-2'ye getirerek tur biletini cebimize koyduk. Oynanan 5. set artık bizim için formaliteydi. Her ne kadar mücadeleden 3-2 mağlup ayrılmış olsak da turu geçtiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalde bir diğer Türk ekibi Arkas ile karşılaşacaklarını hatırlatan Burak Mert, "Ligde 2 kere karşılaştık. İzmir'de biz, İstanbul'da ise Arkas kazandı. Rakibimizin gücünün farkındayız ama 2 müsabakayı da kazanarak adını yarı finale yazdıran taraf biz olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Galatasaray, Burak Mert, İstanbul, Romanya, Spor

Kaynak: İHA

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