Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile Oynayacağı Maçta Hava Sıcaklığı Eksi 8 Derece Olacak

Galatasaray'a Moskova'da kar sürprizi.. İstanbul'daki 16 derece sıcaktan eksi 4 derecedeki Moskova'ya iniş yapan Galatasaray kafilesini soğuk hava kadar yoğun kar yağışı da endişelendirdi. Yarın gece maç saatinde sıcaklığın eksi 8 derece olması ise keyifleri iyice kaçırdı. Galatasaray'da futbolcuların yarınki maçta sıkıntı yaşamaması için özelbeslenme programı hazırlanırken, içlik, vücut ısısını sabit tutacak krem gibi bazı önlemler alındı.

TARAFTARLAR, FATİH TERİM'E ÇİÇEK VERDİ

Vnukovo Havalimanında sarı-kırmızılıları az sayıda Türk taraftar karşıladı. Taraftarlar Fatih Terim'e çiçek verdiler. Teknik direktör Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'le kızı Buse de karşılaşmayı izlemek için takımdan 1 gün önce Moskova'ya gitti.