27 Kasım 2018, 17:59
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Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile Oynayacağı Maçta Hava Sıcaklığı Eksi 8 Derece Olacak

Moskova'da Galatasaray dondurucu soğukla karşılaştı. Yarın gece maç saatinde sıcaklığın tahmini olarak eksi 8 derece olması keyifleri kaçırdı.

Galatasaray'a Moskova'da kar sürprizi.. İstanbul'daki 16 derece sıcaktan eksi 4 derecedeki Moskova'ya iniş yapan Galatasaray kafilesini soğuk hava kadar yoğun kar yağışı da endişelendirdi. Yarın gece maç saatinde sıcaklığın eksi 8 derece olması ise keyifleri iyice kaçırdı. Galatasaray'da futbolcuların yarınki maçta sıkıntı yaşamaması için özelbeslenme programı hazırlanırken, içlik, vücut ısısını sabit tutacak krem gibi bazı önlemler alındı.

TARAFTARLAR, FATİH TERİM'E ÇİÇEK VERDİ

Vnukovo Havalimanında sarı-kırmızılıları az sayıda Türk taraftar karşıladı. Taraftarlar Fatih Terim'e çiçek verdiler. Teknik direktör Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'le kızı Buse de karşılaşmayı izlemek için takımdan 1 gün önce Moskova'ya gitti.

Fatih Terim,Moskova,Galatasaray
27 Kasım 2018 Salı 17:59



YORUMLAR (10)
ADIMİ SİZ YAZİN: tip veriyorum para kazanmak isteyen yüzde bi milyon moskow 2 gese 0 basin parayi moskowa
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TUNÇ06: BAHANE HAZIR ....BU DEMEKKİ 0 -8 OLACAK AMA SIKIYSA UEFA HAKEMİNE LAF SÖYLESİNLER ..KAVGADA YAPAMAZLAR TOKATI YERLER BUNLAR FB DE BENZEMELER EFENDİ EFENDİ GİDİN GELİN..TFF CEZA VERMEK İÇİN BEKLİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
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FİNLANDİYALİ: G. S li futbolcularin usumemeleri icin com kosmalari gerekecek. Bu da tabidir ki, galiyeti getirecektir. . ??????????????
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KUBİ: SKOR.....galatasaray -8..lokomotiv +8...wawwwwwwww
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