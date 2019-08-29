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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

29.08.2019 08:50 Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar yarın saat 19.00'da Monaco'da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek. 4. torbadan kura çekimine girecek olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri de belli oldu. Kura çekimi öncesi torbalarda yer alan takımlar şöyle:
1. Torba: Liverpool Chelsea Barcelona Manchester City Juventus Bayern München Paris Saint-Germain Zenit
2. Torba: Real Madrid Tottenham Napoli Atletico Madrid Borussia Dortmund Shakhtar Donetsk Ajax Benfica
3. Torba: Inter Olympique Lyonx Valencia Bayer Leverkusen RB Salzburg Olympiakos Club Brugge Dinamo Zagreb
4. Torba: Galatasaray Atalanta Lille Lokomotiv Moskova Slavia Prag Kızılyıldız Genk Leipzig
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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