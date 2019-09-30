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Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi.

30.09.2019 16:02

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın TT Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Szymon Marciniak yönetecek. Fransız ekibi, zorlu mücadele öncesi bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen Paris Saint-Germain kafilesi, işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparak konaklayacakları otele geçti.

Paris Saint-Germain'in Galatasaray maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Aouchiche, Bernat, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Meunier, Navas, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti."

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Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(14)
MİSOFİRR:vurduğun gol olsunnnn psg
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0 1
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ADIM HIDIR:Ortadoğu ülkesine geldiler ne korkmuşlardır
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6 3
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CİHAN RENÇBER:Türkiyenin hem orta doğu hem bir Avrupa ülkesi olduğunu bilmemen doğrusu cahilce ..
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0 0
KSK Lİ MESUT:BU CONCONLAR HEP BÖYLE, İŞLERİ İYİ GİDİNCE AVRUPALIYIZ DERLER, SIKIŞINCA ÜLKEYİ TEMSİL EDİYORUZ DESTEKLEYİN DERLER. BU CONCONLARA ACINMAZ, BETER OLSUNLAR.... VURDUĞUNUZ GOL OLSUN P.S.G ...
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4 6
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TRAB61:Bir trabzonlu olarak Galatasaray basarilar dilerim sana gelince KSK LI MESUT senin tuttugun takimda beterin beterini yasasin insallah.
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3 3
ADINIZI YAZINSD:6S nin işi zor.
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10 13
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ASLANSARAY:Biz zorlari seven takimiz.
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2 2
KÜÇÜK PİTT:GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
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9 6
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FTH:Evet orası kesin geldikleri gibi 4 5 tane sallarlar
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CİMCOM:aglatmadan gitmezler gibi
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