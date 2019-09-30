Haberler » Güncel » Haber

Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'da

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın karşılaşacağı Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) ekibi İstanbul'a geldi.

30.09.2019 16:23
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın karşılaşacağı Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) ekibi İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na özel uçakla gelen PSG, burada hem alandaki yolcular hem de havalimanı personelinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden yoğun güvenlik önlemleri altında özel otobüsle ayrılan Fransız temsilcisi, konaklayacağı otele gitti.
Galatasaray ile PSG arasındaki karşılaşma yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, İstanbul, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:49 Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti
21:48 Öldürülen itü'lü halit ayar'ın anne-babası iddianame sonrası konuştu
21:48 Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 28'inci gün (2)
21:47 Galatasaray-PSG maçına doğru - Fatih Terim (3)
21:46 Romalı mühendisler 1800 yıl önce depremin etkisini azaltmak için kemerli yapılar inşa etmiş
21:45 Ankara'da durağa çarpan otobüs kaldırıldı
21:45 ABD'den Somali saldırısı hakkında açıklama: "10 terörist öldürüldü"