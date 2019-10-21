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Galatasaray'ın rakibi Real Madrid

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

21.10.2019 09:20Galatasaray'ın rakibi Real Madrid
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
TakımO G B M A Y Av. P
1- PSG 22004046
2- Club Brugge20202202
3- Galatasaray201101-11
4- Real Madrid201125-31

Galatasaray'da Falcao yine yok
Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.
Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.
Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.
Real Madrid'de 6 eksik
İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.
Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek.
Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.
Club Brugge, PSG'yi ağırlayacak
A Grubu'nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşacak.
Galatasaray-Real Madrid müsabakasıyla aynı saatte başlayacak maç, Belçika'daki Jan Breydelstadion'da oynanacak.

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Kaynak: AA

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