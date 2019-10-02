Galatasaray'ın rakibi Real Madrid için şok iddia: UEFA yardım ediyor

Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'in içinde bulunduğu durum dikkat çekiyor. İlk maçında Paris Saint Germain'den fark yiyen İspanyol ekibi, kendi evinde Brugge'ü de yenemedi.

Santiago Bernabeu'de iki farklı yenilgiden ancak beraberliği kurtarabilen eflatun beyazlıların attığı ilk gol ofsayt tartışmalarına yol açtı. Benzema'nın ortasına Sergio Ramos'un yaptığı kafa vuruşuyla kaydettiği golde deneyimli futbolcunun ofsayt pozisyonunda olduğu iddia edildi.

İNGİLİZ BASININDAN ÇILGIN İDDİA

Milliyet'te yer alan habere göre; VAR incelemesinin ardından hakem golü vermesine karşın tartışma son bulmadı. İngiliz basını,"Açık bir şekilde ofsaytta bulunan Ramos'a VAR'ın izin vermesinin ardından futbol taraftarları UEFA'nın Real Madrid'e yardım ettiğine ikna oldular"şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Pozisyon için VAR incelemesi yapıldığı sırada herkesin golün iptal edileceğinden emin olduğu ancak hakemin kararıyla birlikte şok oldukları belirtildi. Sosyal medya üzerinde konuyla ilgili görüş bildiren futbolseverlerin yorumlarına dikkat çekilirken, taraftarların UEFA'nın İspanyol ekibini koruduğunu düşündüklerini iletti.