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Galatasaray'ın rakibi Real Madrid İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi.

21.10.2019 14:46Galatasaray'ın rakibi Real Madrid İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi.
Real Madrid takımını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Pasaport işlemleri tamamlanan teknik heyet ve futbolcular, Genel Havacılık Terminali'nden güvenlik önlemleri altında kendileri için tahsis edilen otobüse geçti.
Kafileyi taşıyan otobüs, havalimanından İstanbul'da konaklanacak otele hareket etti.
Havalimanında takımın gelişi sırasında az sayıda Real Madrid hayranı taraftarın da yer aldığı görüldü.

Real Madrid, Galatasaray, İstanbul, İspanya, Spor

Kaynak: AA

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