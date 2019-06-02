Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligine doğrudan katılacak olan Galatasaray'ın Liverpool'un Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Devler Ligini kazanması sonrasında 1 torbadaki rakipleri belli oldu.
Sporx'te yer alan habere göre; İspanya, İngiltere, Almanya'nın grup aşamasındaki takımları tamamen belli oldu. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken, sadece Leipzig UEFA puanıyla sarı kırmızılılar ile aynı torbada olması bekleniyor.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına ön elemede 'Şampiyonlar Yolu'ndan 4 takım, 'Lig Yolu'ndan ise 2 takım katılacak. Şampiyonlar Yolu'ndaki en iyi takımlar olarak Young Boys, Ajax, Kızılyıldız, Celtic dikkat çekiyor. Lig Yolu'nda ise Porto, PSV Eindhoven, Basel dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan Tottenham ve Liverpool'un gruplara direk girecek olması nedeniyle buradan gelecek 'grup aşamasına direkt katılım hakkı' Avusturya şampiyonu olan RB Salzburg'a devredildi. UEFA Avrupa Ligi'nden gruplara katılım hakkı ise Chelsea'nin kupa kazanması nedeniyle Lyon'un oldu.
1. TORBA
Liverpoool
Manchester City
Chelsea
Barcelona
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit
2. TORBA
Tottenham
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
2 VEYA 3. TORBA
Shakhtar Donetsk
Benfica
3. TORBA
Lyon
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Valencia
Inter
3 VEYA 4. TORBA
Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
RB Leipzig
4. TORBA
Atalanta
Lille
Tottenham
, Liverpool
, Galatasaray
, Spor