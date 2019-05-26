26.05.2019 23:18
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Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Siirt'te kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Siirt'te kutlandı.
Kentteki farklı noktalarda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güres Caddesi'nde şampiyonluk turu atıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.
Burada meşaleler yakan sarı-kırmızılı futbolseverler, Galatasaray marşları ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.
Galatasaray ve Türk bayrakları taşıyarak araç konvoyu oluşturan taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu. Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Siirt, Galatasaray, Spor
Kaynak: AA


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