Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında olay çıkartan 2 kişiye gözaltı

Samsun
'da Galatasaray
'ın şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızılı taraftarlara bıçak çekip hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Çobanlı İskelesi'nde 19 Mayıs
gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen taraftarlara bıçak çekerek dağılmaları yönünde tehditler savurdukları iddia edilen S.K. Samsun'un Bafra
ilçesinde, O.B. ise İlkadım
ilçesinde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Spor Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Samsun
, Galatasaray
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA