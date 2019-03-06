06 Mart 2019, 09:20
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Galatasaray'ın Transfer Edemediği Caicedo, Çıktığı 3 Maçta 3 Gol Attı

Galatasaray'ın devre arasında transferi için teklifte bulunduğu Laziolu Felipe Caicedo, çıktığı 3 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde teklif götürdüğü ancak son anda alamadığı Felipe Caicedo, Lazio ile sezonun ikinci yarısına fırtına gibi girdi.

İtalyan ekibinde sezonun ilk yarısında kötü bir performans ortaya koyan ve sadece 1 gol atan Ekvadorlu forvet, sezonun ikinci yarısında ilk 11 çıktığı 3 maçta 3 gol kaydetti. Galatasaray'ın kapısından dönen ve Lazio'da kalan Caicedo, şimdiden geçen sezonu yakalarken ''Lazio taraftarları umarım beni Roma derbisinde attığım golle hatırlar, kaçırdıklarım ile değil.'' şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMESİ UZATILABİLİR

Lazio ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki forvetin göstermiş olduğu yüksek performans nedeniyle sözleşmesinin uzatılabileceği de konuşuluyor.

LAZIO'NUN GALATASARAY CEVABI

Lazio'nun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a ''Biraz geç kaldınız. Transfer döneminin bitmesine 7 gün kala bu teklifle geldiniz. Bu kadar kısa süre içinde Caicedo'nun yerine başka forvet bulamayız.'' dediği iddia edilmişti.

(Sporx)

Lazio, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (2)
NZNDN: Vah vah tuh tuh herkese gunaydin
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ŞAPKACI: BİZE GELSE İNANIN VE EMİN OLUN Kİ AYNI DİAGNE OLURDU ONUN İÇİN ÜZÜLMEYİN. FATİH HOCA ONUDA OYNATAMAZ, PİVOT SANFOR ALMIŞSIN ADAMA 2 TOP ATAMADIK DAHA VE ADAM İŞİ OYMUŞ GİBİ ORTA SAHAYA GELİP PRESS YAPMAYA ÇALIŞIYOR MİLLETTE AĞZINI AÇIP FATİH HOCAYA TEK KELİME EDEMİYOR ÇÜNKÜ FUTBOLDAN ANLAMIYORLAR. TÜM SUÇ DİAGNEDE.
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