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Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası 500T gündem oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaşanırken, maçın ardından İstanbul'un en uzun hattı olan ve Tuzla'da sona eren 500T gündeme oturdu.

05.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:43

, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaştı. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Büyük sürprizin yaşandığı mücadele sonrası sosyal medyada Tuzlaspor'un performansı büyük beğeni toplarken, Galatasaray eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları ayrıca, İstanbul'un en uzun hattı olan ve Tuzla'da sona eren 500T otobüsünü de dahil ederek Galatasaray'ın performasını ti'ye aldı.

Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyetiyle ilgili sosyal medyaya yansıyan bazı yorumlar şöyle;

Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası 500T gündem oldu

Türkiye Kupası, Galatasaray, Tuzla, Spor


HABER YORUMLARI (7)
AD:Tudor'' un kulakları çınlasın, son bir kaç aydır alınan skorları kendisi alsaydı basın toplantılarında neler neler konuşulurdu, şimdi başarısızlığı kabullenen de soran da yok,
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YANDIGÜLÜMKETEN:Kulüplerde hesabı Yönetimler sorar! Ama Yönetimin de yönetmesi gerekir. Bu Yönetim teknik kadroya ''adres'' bile soramaz.
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CISSSS:GS BAŞKANI DAHA 2gün ÖNCE TÜRKİYE KUPALARIYLA RAKİPLERE GÖNDERME YAPTIYDI AKLINCA BU ÇOK TUZLA OLDU SANIRIM REZİLSARAYYY :))))))))))))))))
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ELİN LAZIII:zaaaaaaa:)))
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BELHANDA:aslanın düştüğü hallere bak tüm çöpleri toplamışlar allah razı olmasın o yönetimden
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YORUMCU:tuzlayarak yediler.
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RACO:boşverin bir gün kazanırız önemli olan para sorunu şimdi hadi taraftarlar pamuk eller cebe bilet alın forma alın taraftar saatlerden alın kanallara abone olun para lazım para hadi bakalım geçin sıraya hooo yavaş yavaş tamam ezmeyin birbirinizi durun la hooooo hoooooo!!!:)))
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