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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansı son hafta oynanacak karşılaşmalardan sonra belli olacak.

26.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:43

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Belçika ekibi Club ile mücadele eden , sahadan son dakikalarda yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 2'ye çıkardı ve son sırada kaldı. Puanını 3'e yükselten Brugge ise 3. sırada bulunuyor.

CİM-BOM SON MAÇTA PSG'YE KONUK OLACAK

Grupta UEFA Ligi'ne gidecek takım son müsabakaların oynanmasının ardından belli olacak. Son hafta 11 Aralık'ta Galatasaray, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecekken, Belçika temsilcisi ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

AVRUPA LİGİ İÇİN MUTLAK GALİBİYET GEREKİYOR

Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ne gitmesi için Brugge'ün Madrid'e puan kaybedip, kendisinin de PSG deplasmanında da kazanması gerekiyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak

Galatasaray, Brugge, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (22)
UYANALIM...:Galatasarayda sorun Terimdir hayır diyen arkadaşlar Terimin bir önceki dönemlerini incelesin efendi diye topçu toplar sonrasında sopa ile oynatmaya çalışır olmadı mı patlar kaçar! Arkadaşlar Ömeri çıkartıp Selçuğu almak nedir? Bir golün üzerine yatmaya çalışan takıma Galatasaray mı denir ? Dünyanın en iyi defansını getir 50. dakikada ceza sahasına biriken ve hiçbir varlık göstermeyen takımı kurtaramaz . Galatasarayın en iyi kademesi defans ve kaledir gerisi çöp teknik ekip dahil.
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ALEXDEEE SOUZA:çakma imparator beter ol...
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DERMAN HOCA:Terimin bir an önce isine son vermek Bu adam cimboma zarar veriyor Yabanci sayisi en fazla 3 olsun Daha önce galatasarayda oynamis olan oyuncularin hic birini geri almiyarak herseye yeniden baslayarak Bu is cözulur
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DOĞRUSU:AMA BİZİM UEFA KUPAMIZ VAR LOO. . LE LE LE SAKİNE , NİYE GİTTİN DÜGÜNEE. HEHHE
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EKREM:ulan herkes takım tutar gibi takım tutar ? en ufak bi söyleme kanıp takımım diyip herkese inanırsa olucak olan budur BU GİBİ ŞEYLER HEP AYNIDIR Bİ TUTAM BAL GİBİ İNANIRSINIZ HEP PEŞİNDEN GİDERSİNİZ BU TAKIMDADA AYNI SİYASETTEDE AYNI AİLEDEDE AYNI UYANINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN MİLLETTTTTTTTTTTTT DÜŞÜNÜN ARAŞTIRIN SORGULAYIN HERKESİN İSTEDİĞİ GİBİ Bİ DÜNYA YOKKKKK YALAN SÖYLEYENİN BİLE BİLE BİLE PEŞİNDEN GİDERSENİZ SONUÇ ORTADA ÜZÜLÜNNNNNNNNNNNNNNNNNN SÜREKLİ AĞLAYINNNNNN kamalın peş
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NET61 TRABZON:Galatasay avrupaya nasil gider seyirci olarak gider NET61 TRABZONSPOR
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HİKAYE...:UŞAĞUM MERAK ETME BU HAFTA SİZİ YENER DUZLÜĞE CIKAR NET...
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KENAN:BÜYÜK BAŞARI TEK GOLÜNÜ ATMIŞ
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ELEMAN:Üç vakte kadar GS da Terim yolcu olur..
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ASLANSARAY:keske
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