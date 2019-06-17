17.06.2019 11:23
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Galatasaray'ın 2019-2020 iç saha forması satışta!

Galatasaray

Galatasaray'ın klasik parçalı forma tasarımıyla modern ve sofistike detayların buluştuğu yeni iç saha formasını tanıttı.

UEFA şampiyonluğunun 20. yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarım geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takımı temsil ediyor. İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor.

2019 – 2020 sezonu iç saha formasındaki 'Vapor Knit' teknolojisi terleme hissini en aza indirirken yine vücuda çok rahat bir şekilde oturuyor.

Kit, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.

2019-2020 iç saha kiti ilk kez 17 Haziran 2019 Pazartesi günü gsstore.org, nike.com ve seçili Nike ve GS Store mağazalarında satışa sunuldu.

Kaynak: Bültenler
Spor

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