19 Mart 2019, 15:21
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Galatasaray'ın Yeni Sezonda Giyeceği İddia Edilen Formalar Basına Sızdı

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği iddia edilen formalar basına sızdı.

Sarı kırmızılı ekibin yeni sezonda giyeceği belirtilen formalar basına sızdı. İşte o formalar...

Galatasaray'ın iç sahada giyeceği forma

Galatasaray'ın maç öncesi giyeceği antrenman forması

Galatasaray'ın deplasmanda giyeceği forma

Galatasaray, Spor



YORUMLAR (6)
KSK Lİ MESUT: Mor formadan sonra, pembe forma olmasını bekliyorduk... :) :) :)
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?: Adidas a gecin abi bu ne ya nike artik bu isi yapamiyor yillardir formalar cok kotu
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ERTAÇ: Bu dört yıldıza ilave lazım.Transfer komitesi değişirse olabilir.
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GS: hiç biride beş para etmez masa silmeye yarar
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