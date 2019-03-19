<p>Sarı kırmızılı ekibin yeni sezonda giyeceği belirtilen formalar basına sızdı. İşte o formalar...</p><p>Galatasaray'ın iç sahada giyeceği forma</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/19/galatasaray-in-yeni-sezonda-giyecegi-iddia-edilen-11853499_1849_m.jpg' title='Galatasaray'ın Yeni Sezonda Giyeceği İddia Edilen Formalar Basına Sızdı'></figure></div><p>Galatasaray'ın maç öncesi giyeceği antrenman forması</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/19/galatasaray-in-yeni-sezonda-giyecegi-iddia-edilen-11853499_4952_m.jpg' title='Galatasaray'ın Yeni Sezonda Giyeceği İddia Edilen Formalar Basına Sızdı'></figure></div><p>Galatasaray'ın deplasmanda giyeceği forma</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/19/galatasaray-in-yeni-sezonda-giyecegi-iddia-edilen-11853499_2448_m.jpg' title='Galatasaray'ın Yeni Sezonda Giyeceği İddia Edilen Formalar Basına Sızdı'></figure></div>