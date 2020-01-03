Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın Alman ekibi RB Leipzig'ten 6 aylığına kiraladığı Marcelo Saracchi bugün İstanbul'a geliyor. Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

Sol bek pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, Saracchi'ye RB Leipzig'den kazandığı ücreti verecek. Alman ekibi, Saracchi'yi 2018'de 12 milyon euro bonservisle River Plate'ten transfer etmişti.

İLK GÜNDEN KAMPA KATILACAK

Uruguaylı sol bek böylelikle 4 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.

Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti. Saracchi'nin transferinin ardından 2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'ya veda edilecek. Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Saracchi, Galatasaray'da yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.