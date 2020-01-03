Haberler » Spor » Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geliyor - Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geliyor

Galatasaray, yeni transferi Saracchi'ye kavuşuyor. Galatasaray'ın Alman ekibi RB Leipzig'ten 6 aylığına kiraladığı Marcelo Saracchi bugün İstanbul'a geliyor.

03.01.2020 08:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:39

'ın Alman ekibi RB 'ten 6 aylığına kiraladığı Marcelo Saracchi bugün 'a geliyor. Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

Sol bek pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, Saracchi'ye RB Leipzig'den kazandığı ücreti verecek. Alman ekibi, Saracchi'yi 2018'de 12 milyon euro bonservisle River Plate'ten transfer etmişti.

İLK GÜNDEN KAMPA KATILACAK

Uruguaylı sol bek böylelikle 4 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.

Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti. Saracchi'nin transferinin ardından 2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'ya veda edilecek. Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Saracchi, Galatasaray'da yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.

Marcelo Saracchi kimdir? Marcelo Saracchi mevkiisi nedir? Marcelo Saracchi kaç yaşında, nereli?Marcelo Saracchi kimdir? Marcelo Saracchi mevkiisi nedir? Marcelo Saracchi kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geliyor

Marcelo Saracchi, Galatasaray, İstanbul, Leipzig, Spor


HABER YORUMLARI (2)
MUSTAFA: Savaş kapıda biz transfer konuşuyoruz!!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DURAN TEKERLEK: çarşı karışır aga
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

08:31   Beşiktaş yöneticisi Torunoğulları: "Limit artmazsa Boyd'u satacağız" | Transfer haberleri - Spor
08:26   Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geliyor - Spor
07:56   Galatasaray Manuel da Costa ile pazarlık masasında | Son dakika transfer haberleri - Spor
07:46   Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Al Alper'i ver Welinton'u - Spor
02:16   Zeljko Obradovic: "Önümüzde uzun bir yol var" - Spor
00:16   Bomba iddia! Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile yollarını ayırıyor - Spor
00:06   Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u 96-87 yendi - Spor
23:12   Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi! - Spor
22:14   Ünal Karaman'dan büyük fedakarlık! 4.5 milyon lirasını kulübe bıraktı - Spor
3.01.2020 08:40:49