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Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri'ye kral dairesi

Galatasaray'ın Fulham'dan 1 yıllık kiraladığı Jean Michael Seri, Ataköy'de bir otelin kral dairesinde kalacak. Yıldız oyuncunun kalacağı 300 m2'lik deniz manzaralı odanın aylık kirasının ise 15 bin euro olduğu öğrenildi.

24.07.2019 15:32
Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri'ye kral dairesi

Galatasaray'ın Fulham'dan bir yıllığına kiraladığı Michael Seri'ye Ataköy sahilde yer alan bir otelde kral dairesi tahsis edildi. Fildişili için Ataköy'de kiralanan 300 m2'lik deniz manzaralı odanın kirası 15 bin euro.

Galatasaray'ın Fulham'dan bir yıllığına kiraladığı Michael Seri'ye Ataköy sahilde yer alan bir otelde kral dairesi tahsis edildi. 1,5 milyon euro'ya kiralanan futbolcu, 300 metrekarelik 1905 numaralı deniz manzaralı odasında kalacak ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne buradan gidip gelecek.

Maliyeti günlük 500 euro olan süitte kalacak olan Michael Seri'nin, imza için İstanbul'a geldiğinde özel eşyalarını odasına yerleştirdiği, ardından da ülkesine tatile gittiği öğrenildi.

LÜKS SUİTTE YOK YOK

Seri'nin kalacağı lüks odada, deniz manzaralı jakuzili banyo, yatak odası, giyinme bölümleri, sauna ve duş bölümü, çalışma odası, 2 oturma odası bulunuyor. Ayrıca yemek bölümü ve barı bulunan salonu, 3 adet tuvaleti, gerektiğinde bağlanabilen standart yatak odası, dışarıdan da bağlantılı mutfağı ve özel güvenlik hizmeti yer alıyor.

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Galatasaray, Ataköy, Fulham, Spor

YORUMLAR (13)
PEHH: Ev alsalar daha iyimiş , 2 aylık kirası 1 ev parası
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4 0
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SEMT-İ SAKARYA: sonrada lig sonuGol=1Asist=2 olacağı bu yazın kenara
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7 1
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TARAFTAR: golü bilmemde asist için alındı, diagne için çok eleştirdim ama bu adam başka asist kralı olursa senide yazarız bir kenara
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1 1
KAANESMA: Bizimkiler cidden kötü ya. Valla hic bir Kulüp dogru yönetemiyor. Adama zaten maas veriyonuz birakin kalicagi yeride kendi bulsun ister orda kalir ister baska yerde sen nediye karisiyorsun. Tesislerde odami yok bedava vericekssen. Kiraya verdigin 15. 000 Euroyu altyapina harcasan ? Altyapina yatirim yapsan dünyanin parasina oyuncu getrimek zorunda kalmassin belki.
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AHMET: 15000 euro ya yuzlerce aç insan doyar. . . yazıktır. bunun hesabını ALLAH soracak elbet. . .
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11 0
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BATTAL: israftan başka bir şey değil
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14 1
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FANATİK: yazıktır günahtır yapmayın pişman olacağınız şeyleri öteki tarafta bulaşık yıkatmıyorlar. .
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KRAL: Boş Takımın Boş oyuncusu normal.
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4 3
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ALMANYALI: Mantikla hareket etmedigimiz sürece ezilmeye . . . mahkumuz ! Acaba bu yöneticiler kendi genel müdürlerinede ayni kiyagi yapiyorlarmi? sanmiyorum yoksa paralar kendi ceplerinden cikacak.
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LUTENES: yuhhhhhhh o nasıl odaymış öyle
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