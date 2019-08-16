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Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Roma'nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul'a geldi.

16.08.2019 09:21
Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Roma'nın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile görüşmelere başlayan Galatasaray, futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI İMZA ATACAK

Roma'dan yola çıkan Nzonzi, İstanbul Havalimanı'ndan ülke giriş yaptı. VIP bölümünden çıkış yapan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen arabaya bindi ve konaklayacağı otele geçti. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Steven Nzonzi kariyerinde Roma dışında SC Amiens, Blackburn Rovers, Stoke City ve Sevilla takımlarında da forma giydi.

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Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi

Galatasaray, İstanbul, Roma, Spor

YORUMLAR (6)
ANTİ CİMBOŞ: göreceğiz bakalım bu sene bjk - ts - fb şampiyonluk mücadelesi verir.
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2 5
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FENER AĞLAMA: doğru dıyosun bu saydıkların takımlar mücadelesini verir ama şampiyon cimbom olur
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4 0
CAPS: Her sene şampiyonluk mücadelesini onlar verir Galatasaray şampiyon olur
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8 1
ANTİ CİMBOŞ: çöp
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1 17
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FENER AĞLAMA: görecez bakalım sezon başlayınca
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