Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri

Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, kendisi için düzenlenen imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Saracchi'nin açıklamaları

"Müzemizi gezip kulübümüzün tarihiyle ilgili bilgiler aldım. Sizin aracılığınızla herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes beni inanılmaz sıcak karşıladı, tanıştığım herkes, tüm kulüp çalışanları bana yardımcı oldu ve sıcak davrandı.

MUSLERA'DAN DOLAYI GALATASARAY URUGUAY'DA BİLİNİYOR"

Muslera'dan dolayı Galatasaray, Uruguay'da daha çok biliniyor. Zaten normalde de dünya çapında bilinen, Güney Amerika'da da tanınan bir takım. Muslera'nın sayesinde Uruguay'da daha da çok takip ediliyor. Taraftarlarımız hakkında bilgim var, çok tutkulu bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyorum. Günler geçtikçe umarım daha da fazlasını öğreneceğim.

"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"

Sezonun ikinci yarısı için ilk hedefim formayı kazanmak, hocamın gözüne girmek, takım arkadaşlarıma hızla adapte olmak. Galatasaray çok büyük bir camia, büyük bir kulüp, hedef her zaman şampiyonluk. İkinci yarıda takım arkadaşlarımla beraber iyi performans gösterip bu hedefe ulaşmamız gerekiyor.

"UMARIM TARAFTARLAR ARAMIZDA GÜZEL BİR BAĞ KURULUR"

Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum: Şunun garantisini verebilirim, onlar için, onları mutlu etmek için, başarı kazanmamız için elimden geleni her zaman yapacağım. Umarım aramızda güzel bir bağ kurulur, onları her geçen gün daha fazla mutlu ederim ve beraber başarılara imza atarız."